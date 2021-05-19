Тело женщины с пакетом на голове нашли у здания Верховного суда в Москве

Тело женщины с пакетом на голове было найдено рядом со зданием Верховного суда в России на Поварской улице Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным СМИ, тело неизвестной обнаружили в столице примерно в 8 часов утра в Бунинском сквере, расположенном напротив здания суда. В настоящий момент причина смерти неизвестна.

На место прибыла оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства смерти. Как уточняет РЕН ТВ, сам труп достали из водоема в городском сквере.

По последним данным, заведено уголовное дело по факту убийства, расследование продолжается.

Ранее тело мужчины обнаружили у общежития на юге Москвы. ЧП произошло в здании на улице Кировоградской, дом 25, корпус 1. По словам собеседника, предположительно мужчина выпал из окна 9-го этажа