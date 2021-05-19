В Калифорнии неизвестные обстреляли автобус, есть погибшие

В США в штате Калифорния двое неизвестных обстреляли автобус, в результате чего два человека скончались. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на дорожный патруль города Окленд.

«Восемнадцатого мая 2021 года в 00.19 произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран», — говорится в сообщении.

По данным полиции, два злоумышленника обстреляли автобус для вечеринок во время празднования там дня рождения и произвели около 70 выстрелов. Пострадали по меньшей мере пять женщин, они доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что афроамериканца, подозреваемого в стрельбе на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, задержали. Инцидент со стрельбой случился 8 мая недалеко от отделения полиции на пересечении 7-й авеню и 44-й улицы в Нью-Йорке. В результате нападения пострадали две женщины и ребенок. После чего экстренные ведомства приступили к поиску человека, открывшего огонь.