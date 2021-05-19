Синоптик рассказал о начале купального сезона в 2021 году

В регионах Центрального федерального округа в 2021 году купальный сезон начнется не раньше начала календарного лета. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

«Купаться пока рано. Сейчас вода, если мы берем Центральную Россию, то она где-то в пределах 12-15 градусов (тепла). С учетом похолодания купальный сезон не будет открыт раньше времени. В самом оптимистичном случае он наступит не раньше календарного лета», — сообщил он.

Тишковец подчеркнул, что купальный сезон начнется, когда вода прогреется как минимум до 18 градусов.

Ранее Тишковец сообщил, что жителей столицы до конца мая ожидает прохладная погода с температурой 18-23 градуса тепла днем и короткими весенними дождями.