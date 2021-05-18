Госдума одобрила ужесточение правил выдачи лицензии на оружие

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение правил получения лицензии на оружие. Об этом сообщает ТАСС.

В случае принятия инициативы, в России будет запрещено выдавать лицензии на оружие лицам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, до истечения срока наказания не смогут получить лицензию россияне, попавшие под административный арест за пьяную езду, за передачу управления автомобилем пьяному водителю и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

При этом законопроект предусматривает дополнительные основания для отзыва лицензии на оружие. В частности, лишиться разрешения можно будет при отказе допустить Росгвардию к местам хранения оружия или предоставить само оружие для осмотра.

Инициатива также устанавливает запрет на распространение в СМИ и интернете информации об изготовлении и восстановлении огнестрельного оружия.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 мая. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был арестован. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.