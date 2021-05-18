Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве

Роспотребнадзор временно приостановил работу детского магазина на Лубянке в Москве из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса во время встречи с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«18 мая в отношении АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд г. Москвы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования были выявлены нарушения санитарных правил по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как заявили в пресс-службе, контроль за масочно-перчаточным режимом был плохо организован, посетители находились в ЦДМ без масок и перчаток, также было зафиксировано отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования. Кроме того, в магазине обнаружена нехватка дезинфицирующих средств, а у сотрудников клининга и технического персонала отсутствовали результаты тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что встречу с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» на основе комиксов в Центральном детском магазине на Лубянке прервали из-за слишком большого количества посетителей.