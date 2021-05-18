Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, суррогатное материнство разрушает семейное единство в России и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин.

«Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», — заявил патриарх.

Также предстоятель РПЦ добавил, что внесение в российскую Конституцию определения брака как союза мужчины и женщины утверждает незыблемость этого общественного института. Он подчеркнул, что считает данную поправку одной из важнейших.

Патриарх Кирилл также сказал, что конституция в нынешнем виде содержит «мощный потенциал для реформы всего корпуса семейного законодательства и утверждения принципа народосбережения».

Ранее патриарх призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдавать их церкви, а не делать аборт. Как выяснила «Газета.Ru», церковных учреждений для детей в России около 20.