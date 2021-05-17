Королевская почта Великобритании доставила посылки с опозданием в 13 лет

Жители британских деревень Вэнтейдж и Гроув, расположенные в графстве Оксфордшир, получили посылки через Королевскую почту с опозданием на тринадцать лет, сообщает издание Metro.

Несколько почтовых отправлений, посылок и переводов были найдены в доме недавно умершего почтальона. Среди этих посылок нашлись DVD-диски, видеоигры и деньги.

Кроме приятных посылок, некоторые адресаты получили чеки на оплату в размере до 150 фунтов стерлингов, которые в данный момент они не в состоянии оплатить.

Королевская почта выпустила заявление, в котором принесла извинения за настолько долгую задержку.

«Я хотел бы принести искренние извинения за любые неудобства или неприятности, которые могут возникнуть у вас в результате получения этого письма по прошествии такого длительного времени», — заявил территориальный управляющий по Оксфордширу и долине Темзы Пол Лейшман.

Он также отметил, что большинство сотрудников Королевской почты ответственно выполняют свои обязанности.

Ранее на «Почте России» нашли в посылке похожий на гранату предмет.