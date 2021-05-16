В Москве в воскресенье ожидается до +24°С

Синоптики пообещали, что в Москве в воскресенье, 16 мая, будет до +24°С. В столице будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +10...+12°С. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.