В Москве задержали детей и взрослых за съемки клипа на крыше

В Москве задержали детей и взрослых, взобравшихся на крышу жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел 14 мая по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 5, корпус 2.

«Там были обнаружены четверо детей и трое взрослых, которые пояснили, что хотят снять клип для подарка отцу», — рассказал источник.

Задержанных доставили в ОМВД России по Пресненскому району, дети были переданы в службу по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего проводится проверка.

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