Инфекционист прокомментировал рост случаев COVID-19 в Москве

Врач-инфекционист Николай Малышев прокомментировал рост случаев коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что по состоянию на 14 мая в столице зарегистрировано 3 818 случаев коронавируса. В последний раз более 3 тысяч заболевших было 24 января (3 069), свыше 4 тысяч — 17 января (4 012).

По мнению специалиста, увеличение числа заболевших может быть связано с майскими праздниками.

«Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость — это пила, то больше, то меньше», — сказал Малышев.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо проследить за тенденцией, чтобы понять, как коронавирус будет развиваться дальше.

В общей сложности с момента пандемии, по данным оперштаба, в Москве зарегистрировано 1 131 235 случаев коронавирусной инфекции.