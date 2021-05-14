Воздушное судно пропало в Красноярском крае

Неизвестное воздушное судно пропало, по предварительным данным, в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В Минусинском районе зарегистрировано срабатывание аварийного маяка на неустановленном воздушном судне», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в районе поиска пропавшего судна спасатели с вертолета зафиксировали очаг задымления на земле.

8 мая сообщалось, что на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Позже в МЧС уточнили, что ведутся поиски вертолета Ми-2. На борту воздушного судна находились два человека. В дальнейшем остатки обгоревшего воздушного судна были обнаружены в районе лесного массива Чапаевка, на месте нашли тела двоих погибших.

На следующий день два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане, вблизи села Калейкино.