В Британии полиция обвинила 29 мужчин в сексуальной эксплуатации ребенка

Полиция графства Западный Йоркшир в Великобритании обвиняет 29 мужчин в сексуальной эксплуатации 13-летней девочки, сообщает The Guardian.

Уточняется, что жертва подвергалась насилию на протяжении 7 лет с 2003 по 2010 год, когда ей было 13 — 20 лет.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений на сексуальной почве в отношении одной жертвы.

В основном предполагаемые правонарушения происходили в Колдердейле, некоторые из них — в районе Брэдфорд Западного Йоркшира.

Обвиняемые должны предстать перед магистратским судом Брэдфорда 7 и 9 июля, сказано в публикации.

Восемь подозреваемых, задержанных в ходе расследования, освобождены без предъявления обвинений.

Кроме того, известно, что преступления совершали мужчины арабского происхождения в возрасте от 35 до 64 лет.