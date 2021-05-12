Начался суд над обвиняемым в нападении на школу в Казани

Обвиняемого в нападении на школу в Казани Ильназа Гяливиева завели в зал суда, где суд изберет ему меру пресечения.

По данным РИА «Новости», вместе с ним в стеклянной клетке находятся трое сотрудников полиции. Вопросы журналистов Галявиев игнорирует.

Галявиев на суде заявил, что не имеет никаких тяжких заболеваний. При этом ранее сообщалось, что у него заболевание головного мозга.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, с 2017 года Галявиев стоял на учете в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия». Тем не менее, несмотря на поражение головного мозга, военкомат признал его годным к службе. На учете у психиатра и нарколога Галявиев при этом не состоял.

Следствие просит арестовать Галявиева на 2 месяца. Обвиняемый заявил, что не возражает.

11 мая Галявиев совершил вооруженное нападение на школу в Казани, погибли девять человек, 23 человека пострадали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.