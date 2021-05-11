Задержан подросток, устроивший стрельбу в казанской школе

В Казани задержали подростка, предположительно устроившего стрельбу в школе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подростку, ориентировочно, 17 лет.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в школе №175. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.