Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В РПЦ назвали ерундой сбалансированное питание

Протоиерей Ткачев: телевизионные врачи рассказывают ерунду про лечение
Виталий Белоусов/РИА Новости

Грехи и болезни связаны, но «телевизионные врачи» этого не понимают и «рассказывают ерунду» про лечение и сбалансированное питание, заявил священник РПЦ протоиерей Андрей Ткачев, выступая с проповедью. Его слова приводит Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«Представляю вниманию Елены Малышевой и доктора Попова мысли священника Андрея Ткачева о современных телепередачах про здоровье и причинах всех болезней человека», — говорится в публикации.

По словам протоиерея, у верующего человека нет сомнений в том, что все его болезни проистекают от греха.

«То есть мы понимаем, что болезни не без греха, и грехи не без болезней. Оно все связано», — подчеркнул священник.

В то же время, считает Ткачев, авторы «безумных телепередач о здоровье» не замечают этой связи. Священник подверг критике высказывания о правильном питании, употреблении витаминов и «прочей ерунде, занимающей эфирное время». А тех, кто не понимает, как грех соотносится с болезнью, Ткачев назвал «безумными», передает Telegram-канал.

До этого протоиерей Ткачев рассказал, как правильно здороваться и прощаться. Так, при приветствии и прощании православные люди должны желать друг другу благословения и мира, говоря: «Да поможет вам Господь, да будет вам Божьего утешения и мира».

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как оградить представителей власти от грехов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!