В РПЦ назвали ерундой сбалансированное питание

Грехи и болезни связаны, но «телевизионные врачи» этого не понимают и «рассказывают ерунду» про лечение и сбалансированное питание, заявил священник РПЦ протоиерей Андрей Ткачев, выступая с проповедью. Его слова приводит Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«Представляю вниманию Елены Малышевой и доктора Попова мысли священника Андрея Ткачева о современных телепередачах про здоровье и причинах всех болезней человека», — говорится в публикации.

По словам протоиерея, у верующего человека нет сомнений в том, что все его болезни проистекают от греха.

«То есть мы понимаем, что болезни не без греха, и грехи не без болезней. Оно все связано», — подчеркнул священник.

В то же время, считает Ткачев, авторы «безумных телепередач о здоровье» не замечают этой связи. Священник подверг критике высказывания о правильном питании, употреблении витаминов и «прочей ерунде, занимающей эфирное время». А тех, кто не понимает, как грех соотносится с болезнью, Ткачев назвал «безумными», передает Telegram-канал.

