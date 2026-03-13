«Баллы ставят от балды»: глава ФФККР раскритиковал судейство на турнирах в России

Глава ФФККР Сихарулидзе раскритиковал работу судей на российских соревнованиях
Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в эфире шоу «Каток» раскритиковал работу судей.

«Я тоже удивляюсь частенько, почему у нас такие высокие оценки на турнирах. Баллы, действительно, завышены. От балды», —сказал Сихарулидзе.

В финале Гран-при России среди мужчин победу одержал Петр Гуменник, набрав по сумме короткой и произвольной программ 303,16 балла. Фигурист защитил титул чемпиона финала Гран-при, завоеванный им в прошлом сезоне.
Второе место занял Евгений Семененко с результатом 286,97 балла. Бронзовым призером стал Николай Угожаев, набравший 286,47 балла.

Среди женщин чемпионкой стала Алиса Двоеглазова. За свою произвольную программу она получила 144,44 балла, что дало ей в общей сумме 220,73 балла.
На второй позиции оказалась еще одна фигуристка из штаба Тутберидзе — Дарья Садкова. Она набрала за произвольную программу 139,64 балла, а в общей сумме — 212,35 балла. Бронзовую медаль завоевала Камилла Нелюбова, ее прокат судьи оценили 138,36 балла, общая сумма — 210,67 балла.

Ранее россияне назвали фигурное катание одним из главных символов страны.

 
