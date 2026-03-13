США хотят ввести войска на Ближний Восток

WSJ: Хегсет одобрил отправку тысяч морпехов на Ближний Восток
Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США (CENTCOM) об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, CENTCOM захотел направить в регион десантную группу и экспедиционное подразделение, в которые обычно входят несколько кораблей и до 5 тыс. морских пехотинцев. Этот шаг военные собираются предпринять на фоне атак Ирана на Ормузский пролив, парализовавших движение по нему и нарушивших работу мировой экономики.

Представитель Пентагона отказался от комментариев, отмечает WSJ.

До этого газета сообщала, что Соединенные Штаты могут начать в Иране тайные операции после прекращения боевых действий. Кроме того, по информации журналистов, США и Израиль продолжат оказывать на Иран экономическое давление.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как власти США распорядились нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.

 
