Путин призвал не выводить иранскую АЭС из приоритетов

Президент России Владимир Путин призвал не выводить иранскую атомную электростанцию «Бушер» из приоритетов, «Росатом» будет вести работу по запуску проекта. Об этом в комментарии информационной службы «Вести» сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Главные установки президента нам даны и понятны — это, во-первых, обеспечить безопасность людей. Президент не просто за этим следит, он этим лично занимается. Ну и не выводить «Бушер» из наших приоритетов», — отметил он.

Лихачев добавил, что «рано или поздно» «Росатом» придет, перезагрузит и достроит этот проект.

Он также отметил, что Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране.

3 марта «Росатом» на фоне военной операции США и Израиля против Исламской Республики официально объявил о полной остановке строительных работ на электростанции в Бушере из-за боевых действий в регионе. В тот же день сотрудников корпорации начали эвакуировать с АЭС.

Ранее глава «Росатома» рассказал о планах по строительству новых блоков АЭС «Бушер».