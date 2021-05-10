ВОЗ: заболеваемость и смертность от коронавируса в мире вышла на плато

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость и смертность от коронавируса по всему миру вышла на плато, сообщает ТАСС.

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших», — рассказал Гебрейесус.

По его словам, наиболее заметно снижение заболеваемости и смертности наблюдается в Северной и Южной Америке, а также Европе. Сильный рост показывает Азия, в первую очередь юго-восточный регион и особенно Индия.

«На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины», — указал Гебрейесус, указывая не неравномерное распределение вакцин по Земле.

По его словам ослабление санитарных мер и «неравная вакцинация» являются главными причинами увеличения распространения инфекции в мире.

Ранее в ВОЗ назвали необходимую для вакцинации в 2022 году сумму.