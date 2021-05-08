На Камчатке пропал частный вертолет Ми-8
Катерина Медведева
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На Камчатке пропал вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Вертолет Ми-8, зарегистрированный на частное лицо, совершал полет в районе одной из сопок. Однако в назначенное время на связь не вышел», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что установить контакт с вертолетом не удается уже два часа. На борту Ми-8 находятся два человека.
По данным ТАСС, спасатели организовали поиски по маршруту. В ГУ МЧС России по региону подтвердили информацию о ЧП. Отмечается, что вертолет направлялся из Елизово в сторону реки Островной. На связь экипаж должен был выйти у озера Котельное.
Ранее в Иркутской области самодельный самолет потерпел крушение.
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