На Камчатке пропал частный вертолет Ми-8

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Вертолет Ми-8, зарегистрированный на частное лицо, совершал полет в районе одной из сопок. Однако в назначенное время на связь не вышел», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что установить контакт с вертолетом не удается уже два часа. На борту Ми-8 находятся два человека.

По данным ТАСС, спасатели организовали поиски по маршруту. В ГУ МЧС России по региону подтвердили информацию о ЧП. Отмечается, что вертолет направлялся из Елизово в сторону реки Островной. На связь экипаж должен был выйти у озера Котельное.

Ранее в Иркутской области самодельный самолет потерпел крушение.