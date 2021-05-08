Бишкек обвинил Таджикистан в применении пыток к задержанным из Киргизии

Киргизский Национальный центр по предупреждению пыток рассказал о жестоком обращении с задержанными во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает Интерфакс.

«По итогам встреч с гражданами Киргизии, которых 29 апреля взяла в заложники таджикская сторона, подтверждены факты применения пыток к пострадавшим», — подчеркнули в организации, отметив, что данная информация будет передана в Генпрокуратуру Киргизии.

Как напоминает агентство, 1 мая власти Таджикистана вернули Киргизии десять граждан республики, задержанных во время вооруженного конфликта на границе и находившихся у таджикских военнослужащих.

Ранее в Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что действия киргизских военных по международным нормам являются актом агрессии.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.