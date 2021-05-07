В Уфе на репетиции парада Победы загорелся танк

В Уфе во время репетиции парада к 9 мая загорелся советский легкий танк Т-26. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГУ МЧС по Башкирии, водитель смог самостоятельно потушить танк.

«На корпус пролилось топливо, которое воспламенилось. Потушил сам водитель до прибытия подразделений МЧС России. Спасатели пролили место возгорания и смыли топливо, чтобы исключить опасность распространения огня», — пояснили в МЧС причину возгорания.

Ранее сообщалось, что танк загорелся на территории воинской части в Дагестане. В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что возгорание танка произошло на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе республики.

До этого сообщалось, что в октябре 2020 года в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего стали взрываться боеприпасы. Спасатели эвакуировали свыше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов. Впоследствии пожар был потушен.