Подписчики осудили Малышеву за напоминание пенсионерам о блокадниках

Интернет-пользователи раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву после ее ответа на комментарий подписчицы о невозможности правильно питаться из-за размера пенсии. Об этом сообщает «URA.RU».

Как пишет СМИ, одна из читательниц Малышевой пожаловалась на ее странице в Instagram на нехватку пенсии для того, чтобы питаться по советам врача, и приобрести ее курс по похудению. На это телеведущая ответила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей и призвала не оправдывать себя размером пенсии. По ее словам, чтобы иметь лишний вес, нужно много и калорийно питаться. Позже публикация была удалена.

«Сытый голодного не разумеет...Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная», — написала пользователь Елена.

Другой комментатор ответил, что не Малышевой судить, были или не были полные люди в блокадном Ленинграде.

Еще один пользователь задался вопросом, точно ли Малышева медик.

Ранее Малышева назвала продукты, которые нельзя употреблять после вакцинации от COVID-19.