Минздрав изменил рекомендации по коронавирусу

Министерство здравоохранения России выпустило новые методические рекомендации по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Согласно документу, из списка лекарств, назначенных для лечения COVID-19, был исключен гидроксихлорохин. Вместо него в этот список был добавлен иммуноглобулин, его рекомендовали использовать для лечения пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Всего в новой, 11-й редакции «Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции» указано пять препаратов — «Фавипиравир», «Ремдесивир», Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, «Умифеновер».

Также, для профилактики СOVID-19, в список вакцин были включены препараты «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт»», — указано в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ранее стало известно, что «Спутник Лайт» появится в гражданском обороте до 2022 года.