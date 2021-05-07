Шестиклассница подстрелила троих человек в школе в Айдахо

Ученица шестого класса школы в американском штате Айдахо открыла стрельбу в учебном заведении, пострадали три человека, сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Джефферсон Стива Андерсона.

По данным правоохранительных органов, девочка пронесла пистолет в своем рюкзаке. В результате стрельбы двое учеников и один взрослый получили ранения в конечности, предположительно, их жизни ничто не угрожает.

Шестиклассницу разоружила учительница, она удерживала девочку до прибытия полиции, которая взяла школьницу под стражу.

«На данный момент у нас нет большого количества подробностей о том, почему [это произошло], ведется расследование», – рассказал Андерсон.

2 мая семь человек пострадали при стрельбе в казино в американском штате Висконсин. До этого, 24 апреля, пять человек были ранены при стрельбе в Новом Орлеане.