Температура Земли в 2020 году стала рекордно высокой за 3 млн лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в прошлом году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет, передает ТАСС.

По его словам, 2020 год установил рекорд по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.

Как уточнил политик, «это самый высокий уровень за 3 млн лет», когда температура планеты была выше на 3 градуса, «а уровень моря — выше примерно на 15 метров»

«Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что до нового максимума поднялась концентрация углекислого газа в атмосфере. В настоящее время он на 148% выше, чем в доиндустриальную эпоху, указал генсек. «Мы стоим на краю пропасти», — заявил он.

Гутерриш считает, что если страны будут работать вместе, то они смогут предотвратить катастрофические последствия дестабилизации климата, а также «использовать восстановление после пандемии» коронавируса. Это нужно, «чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития», считает глава ООН.