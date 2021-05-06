Зеленский утвердил закон о декретном отпуске для мужчин

На Украине приняли закон, который предоставляет право мужчинам брать декретный отпуск. Соответствующий документ подписал украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, украинский лидер утвердил закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

Отмечается, что документ обеспечит равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. «В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком», — сказано в сообщении.

В тексте закона говорится, что одному из родителей дается право на декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Кроме того, согласно нововведению, работодатели за собственные средства могут обеспечить матери или отцу частично оплачиваемый отпуск.

Также документ вводит одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до двух недель.

Данный закон был принят Радой еще в апреле. Он начнет действовать со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее более четверти мужчин в России заявили о готовности уйти в декрет.