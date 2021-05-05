Мэрия Нижневартовска объяснила флаги Франции на площади

Мэрия Нижневартовска объяснила, почему на центральной площади, где будет проходить городской Парад Победы, установлены флаги в национальных цветах Франции, назвав этот инцидент ошибкой фотографа, сообщает РИА «Новости».

«Для получения желаемого эффекта фотограф снимал сбоку и издалека, чтобы изображение было максимально размытым. Тем не менее, если увеличить этот снимок, становится видно, что никакого флага другого государства нет и не было», — заявили в мэрии.

Также руководство города пояснило, что на центральной площади полотнища установлены в правильном порядке — белые, синие и красные — но среднее полотнище синего цвета было установлено ближе к зданию, что создало при неудачном ракурсе эффект флага Франции. В администрации Нижневартовска заявили, что все полотнища были заменены на красные.

По мнению мэрии, автор фотографии специально сделал ее так, «чтобы все это выглядело как флаг другого государства».

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