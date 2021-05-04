В Швеции почти 6 тыс. человек заболели COVID-19 уже после вакцинации

В Швеции более 5,9 тыс. (0,3% от 2 млн) привитых от коронавируса по крайней мере одной дозой вакцины заболели COVID-19 через три недели после вакцинации. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные шведского управления здравоохранения, 187 из них умерли, 20 попали в реанимацию.

Отмечается, из 700 тыс. полностью привитых граждан 1 624 человека (0,2%) заболели COVID-19, 67 из них скончались.

Кроме того, полученные данные показывают, что риск потребности в интенсивной терапии и летального исхода у тех, кто прошел вакцинацию и заболел, меньше, чем у невакцинированных.

«Ни одна вакцина не исключает возможности заболеть. Однако число серьезных случаев невелико с учетом масштабов распространения инфекции и числа вакцинированных», — прокомментировал ситуацию главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель.

Ранее Всемирная организация здравоохранения разрешила использование вакцины Moderna от коронавируса при чрезвычайных ситуациях. Препарат стал пятым, одобренным в ВОЗ. Эксперты рекомендуют применять его для пациентов старше 18 лет. Согласно оценкам организации, эффективность Moderna составляет 94,1%.