Турция ужесточает условия локдауна

Турция ужесточает ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщает МВД республики.

Так, с 7 мая начнут действовать новые ограничения в сфере торговли. В магазинах будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, косметических средств (кроме декоративной косметики и парфюмерии) и корма для животных.

Вместе с тем накладывается запрет на реализацию алкоголя, электроники, игрушек, одежды, канцелярии, посуды, садовых принадлежностей и аксессуаров для автомобилей.

На территории Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун в связи с высоким уровнем заражений коронавирусом. Данный режим включает в себя круглосуточный комендантский час и ограничивает деятельность всех организаций и учреждений за исключением списка освобожденных циркуляром МВД. Продуктовым магазинам и рынкам разрешено работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Кафе и рестораны могут работать только на вынос и доставку, а рестораны отелей открыты только постояльцам. Соответствующие меры будут действовать до 17 мая.