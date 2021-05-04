Число погибших при крушении метромоста в Мехико выросло до 20

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Число погибших в результате крушения метромоста в Мехико увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.

По ее словам, среди погибших есть несовершеннолетние. Госпитализированы 49 пострадавших, 7 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о смерти 15 человек.

Авария произошла на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. При обрушении метромоста под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин.

По предварительным данным, причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор метромоста. Строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.

Метро Мехико является одним из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.