В Москве в четверг ожидается до +14°С
Антон Демидов
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Синоптики пообещали, что в Москве в четверг, 29 апреля, будет до +14°С. В столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.
По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+14°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +4...+6°С. Будет дуть южный, юго-западный ветер 6-11 м/c.
Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о холоде в майские праздники.
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