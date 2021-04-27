Губернатор одного из штатов Бразилии потребовал разъяснить претензии к «Спутнику V»

Губернатор штата Пиауи Веллингтон Диаш потребовал у Национального агентства санитарного надзора Anvisa пояснить информацию о предполагаемых проблемах с безопасностью российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает издание Folha de São Paulo.

«Вакцина производится крупнейшим и старейшим исследовательским центром на планете, институтом Гамалеи. Она одобрена агентствами 16 стран, в том числе России, Аргентины и Мексики, применяется более чем в 60 странах, Всемирная организация здравоохранения планирует включить её в глобальный консорциум вакцин, а Anvisa говорит, что это чрезвычайно рискованно. Кто-то лжет», — заявил Диаш.

27 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В ответ на это производители препарата «Спутник V» заявили, что отказ Anvisa от ввоза в страну данного препарата имеет политические причины.

Ранее РФПИ ответил на решение бразильского регулятора по «Спутнику V».