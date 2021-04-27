Блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время стрима

Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Стаса Решетняка, также известного как Reeflay, к шести годам в колонии строго режима из-за убийства своей девушки на стриме, сообщает Mash.

В отношении 30-летнего Решетняка было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Суд признал его вменяемым и виновным в гибели Валентины Григорьевой. Сам Решетняк вину отрицал.

На время следствия он был помещен в СИЗО-3 подмосковного Серпухова.

2 декабря Решетняк в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

Ранее блогер Reeflay заявил об уверенности в оправдательном приговоре.