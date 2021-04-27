В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Во Всемирной организации здравоохранения наблюдают «мягкое снижение» заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Об этом пишет ТАСС.

«В России мы находимся на плато или на мягком снижении, но не везде», — сказала она.

Ранее Вуйнович призвала россиян не пренебрегать мерами предосторожности против распространения коронавируса на майских праздниках.

По ее словам, по возможности стоит проводить мероприятия на открытом воздухе или ограничить длительность мероприятия и число присутствующих на нем лиц. Также важно обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, правил гигиены рук, а также вентиляцию и проветривание помещений.

На 27 апреля 2021 в России зафиксировано 4 779 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных выросло на 8 053 человека. Общее число смертей от COVID-19 в стране составляет 108 980 человек.