Кержаков стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале сообщил о назначении его специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

На новой должности экс-спортсмен будет заниматься составлением докладов и аналитических записок для губернатора, а также участвовать в совещаниях руководителя Санкт-Петербурга.

Александр Кержаков за карьеру в «Зените» провел 386 матчей, забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. Также выступал за испанскую «Севилью» и московское «Динамо».

Кержаков официально завершил профессиональную игровую карьеру. В последние годы он работал тренером и занимал административную должность в петербургском «Зените». Кержаков является одним из самых известных российских футболистов своего поколения и бывшим рекордсменом по количеству голов в истории национальной сборной России, статус лучшего бомбардира он уступил в 2025 году Артему Дзюбе.

