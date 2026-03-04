Размер шрифта
Кержаков стал спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга

Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга по вопросам спорта
Бывший футболист сборной России Александр Кержаков в своем Telegram-канале сообщил о назначении его специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

На новой должности экс-спортсмен будет заниматься составлением докладов и аналитических записок для губернатора, а также участвовать в совещаниях руководителя Санкт-Петербурга.

Александр Кержаков за карьеру в «Зените» провел 386 матчей, забил 162 гола и отдал 71 результативную передачу. Также выступал за испанскую «Севилью» и московское «Динамо».

Кержаков официально завершил профессиональную игровую карьеру. В последние годы он работал тренером и занимал административную должность в петербургском «Зените». Кержаков является одним из самых известных российских футболистов своего поколения и бывшим рекордсменом по количеству голов в истории национальной сборной России, статус лучшего бомбардира он уступил в 2025 году Артему Дзюбе.

Ранее жена Кержакова рассказала, что едва избежала трагедии из-за глыбы льда.

 
