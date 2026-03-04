Размер шрифта
Шеф Пентагона ответил на призыв России и Китая прекратить атаки на Иран

Хегсет: у США нет ответа на призывы России и Китая прекратить атаки на Иран
Evelyn Hockstein/Reuters

У США нет ответных сообщений для России и Китая, призывающих к скорейшему прекращению атак на Иран. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CBS News.

«У нас нет для них послания», — сказал он на брифинге отвечая на вопрос о том, как Соединенные Штаты могут ответить на заявления РФ и Китая.

По словам главы военного ведомства, позиция Москвы и Пекина «не является фактором в этом».

До этого китайская сторона потребовала от Соединенных Штатов и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. С аналогичным требованием выступила Россия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
