Путин дал МЧС и МИД поручения по вывозу россиян с Ближнего Востока

Путин заявил, что дал поручения по вывозу россиян из стран Ближнего Востока

Президент РФ Владимир Путин дал профильным ведомствам поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

В среду, 4 марта, глава государства проводит совещание с членами правительства. Встреча проходит в формате видеоконференции.

«Я соответствующие команды раздал уже и МЧС, и МИД», — отметил российский лидер, рассказывая об усилиях по вывозу граждан РФ из ближневосточных стран.

28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что решение было принято в связи с «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В результате многие города Исламской Республики, включая столицу, подверглись атакам. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он не выжил. Тегеран в ответ выпустил ракеты и беспилотники по территории еврейского государства и авиабазам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Из-за эскалации тысячи российских туристов застряли в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах региона. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сейчас в ближневосточных государствах остаются около 50 тыс. российских граждан.

Ранее РФ потребовала гарантий безопасности для своих представительств на Ближнем Востоке.