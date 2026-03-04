Размер шрифта
Путин дал МЧС и МИД поручения по вывозу россиян с Ближнего Востока

Путин заявил, что дал поручения по вывозу россиян из стран Ближнего Востока
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин дал профильным ведомствам поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

В среду, 4 марта, глава государства проводит совещание с членами правительства. Встреча проходит в формате видеоконференции.

«Я соответствующие команды раздал уже и МЧС, и МИД», — отметил российский лидер, рассказывая об усилиях по вывозу граждан РФ из ближневосточных стран.

28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что решение было принято в связи с «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В результате многие города Исламской Республики, включая столицу, подверглись атакам. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он не выжил. Тегеран в ответ выпустил ракеты и беспилотники по территории еврейского государства и авиабазам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Из-за эскалации тысячи российских туристов застряли в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах региона. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сейчас в ближневосточных государствах остаются около 50 тыс. российских граждан.

Ранее РФ потребовала гарантий безопасности для своих представительств на Ближнем Востоке.

 
