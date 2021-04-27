Прокурор запросил от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова

Прокурор попросил назначить бывшим полицейским, обвиняемым по делу о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, от 7 до 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прокурор запросил для Ляховца — 16 лет лишения свободы, для Уметбаева, Феофанова и Сергалиева — по 12 лет и для моего подзащитного, который признал вину — Коновалова — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», — рассказал адвокат Алексей Губкин.

Отмечается, что заседание суда проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Ранее сообщалось о завершении следственных действий в отношении экс-полицейских по делу Голунова.

Бывшие правоохранители обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».

Журналиста задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.