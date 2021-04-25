США направит в Индию дополнительную поддержку из-за ситуации с коронавирусом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter заявил, что Соединенные Штаты предоставят Индии дополнительную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы искренне сочувствуем народу Индии, переживающему ужасающую вспышку COVID-19. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии и в скором времени предоставим дополнительную поддержку народу и героям службы здравоохранения Индии», — написал Блинкен.

Индия за апрель поднялась до второго места в мире по числу заболевших COVID-19 и ежедневному числу новых случаев. Больницы на севере и западе страны, в том числе в столице Нью-Дели, сообщают о нехватке кислорода для пациентов с коронавирусом и недостаточном количестве коечных мест, указано в сообщении.

Предыдущий мировой рекорд по числу выявленных за день новых случаев коронавирусной инфекции был зафиксирован в Соединенных Штатах в январе текущего года, тогда было зарегистрировано 297 430 новых заболевших.

Ранее живущий в Индии профессор предупредил о новой опасной волне коронавируса.