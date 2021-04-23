Болгария откроет границы для туристов с 1 мая

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил об открытии границ для туристов с 1 мая, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В заявлении сказано, что доступ на территорию страны будет разрешен иностранным гражданам при наличии сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев или теста на антитела. Необходимо предъявить один из вышеперечисленных документов.

ТАСС со ссылкой на МИД Болгарии дополняет, что министерство готово в кратчайший срок восстановить работу консульских учреждений на территории России и обеспечить оперативное оформление виз.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова России заявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.