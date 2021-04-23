В Токио вводится режим ЧС из-за COVID-19

В Японии из-за коронавируса в Токио и префектурах Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая вводится режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на японского премьера Есихидэ Суга.

«Принято решение ввести режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая, — объявил глава правительства. — В связи с этим мы просим не продавать алкоголь в заведениях общепита, приостановить работу универмагов и парков развлечений, а также проводить мероприятия без присутствия зрителей», — говорится в сообщении.

Премьер добавил, что режим ЧС подразумевает рекомендацию местным жителям не покидать свои дома, работодателям перевести 70% на удаленную работу, а объектам общепита завершать работу до 20.00 (14.00 мск).

Ранее сообщалось, что Польша начинает отменять локдаун, введенный из-за коронавируса, будет делать это в соответствии с региональным принципом снятия ограничений.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания кабинета министров заявил, что правительство страны продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня.