ФСБ ликвидировала террористическую ячейку в Новосибирской и Кемеровской областях

В Новосибирской и Кемеровской областях ликвидирована ячейка запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«ФСБ РФ в Кемеровской области-Кузбассе и Новосибирской области во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены ячейки занимались разрушением институтов светского общества, используя доктрину «всемирного халифата», направленную на насильственное свержение действующей власти.

Отмечается, что ячейка распространяла агитационные материалы и вербовала в свои ряды местных мусульман.

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