«Круг добра» обеспечит лечение детей с нейробластомой и миодистрофией Дюшена

Фонд «Круг добра» займется обеспечением лекарствами детей с нейробластомой и миодистрофией Дюшена, заявил в четверг председатель правления организации Александр Ткаченко.

«Все дети с указанными диагнозами по всей стране получат лекарственные препараты в полном объеме», - цитирует Ткаченко РИА «Новости».

Он напомнил, что нейробластома — опухоль, часто встречающаяся у детей, а миодистрофия Дюшена/Беккера (МДД) – тяжелое инвалидизирующее заболевание.

Кроме того, Ткаченко выразил уверенность, что создание фонда «Круг добра» — существенный шаг к решению главных соцпроблем в государстве.

«Мы вне политики, мы помогаем тем, кто нуждается», — подчеркнул Ткаченко, выразив сожаление, что находятся, к несчастью, и те, кто пытается «политизировать это святое дело».