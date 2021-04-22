Самолет-заправщик аварийно садится в Жуковском

Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

На борту самолета находятся 16 человек. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность носовой стойки шасси, обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

По последним данным, посадка запланирована на 12.00 мск, в настоящее время воздушное судно вырабатывает топливо.

5 апреля в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс из Казани в Стамбул. Посадка прошла благополучно. По имеющимся данным, лайнеру пришлось приземлиться из-за неубранной стойки шасси. Известно, что судно рейсом N4 №65 покинуло Казань в 11.10 по московскому времени. Решение о том, что надо направить самолет в столицу, принял его командир.