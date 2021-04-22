Житель Новосибирска приговорен к 8,5 годам колонии за финансирование терроризма

Первый Восточный окружной военный суд отправил жителя Новосибирска на 8,5 года в колонию строгого режима за финансирование международных террористических организаций в Сирии и Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области.

«УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность сторонника «Катиба Таухид валь-Джихад»*, жителя Новосибирска Акбара Пардаева», — говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, иностранный гражданин Пардаев, находясь на территории России, активно контактировал с членами международных террористических организаций из Сирии и Афганистана.

В 2019 году он регулярно отправлял денежные средства этим организациям. Кроме того, в ходе общения с членами МТО, используя социальные сети, он отстаивал идеи по реализации террористической деятельности и намеревался отправиться к боевикам для участия в так называемом «джихаде».

Следственный отдел УФСБ в отношении Пардаева возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, финансирование терроризма).

Пардаев приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, из них — к 3 годам тюремного заключения и к 5 годам 6 месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что спецслужбы не допустили совершиться 78 терактам в России за последние два года.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России