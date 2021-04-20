Гинцбург сообщил об эффективности «Спутника V» против штаммов коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Против тех мутаций, которые у всех на слуху — это британский штамм, южноафриканский, бразильский. Можно сегодня точно заявить, что «Спутник V» защищает от тех известных штаммов», — сказал Гинцбург.

Ранее сообщалось, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» по всему миру уже привились уже 10-11 миллионов человек.

В целом по России за сутки выявили 8 164 новых случая инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 106 307 человек, вылечились 4 343 229 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».