Глава «Союза отцов» дал родителям совет по поводу незаконных митингов

Директор по развитию ВОО «Союз отцов» Алексей Чегодаев в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил родителей об опасности вовлечения детей в политику и привлечению их к участию в несанкционированных митингах.

«Как представитель отцовского сообщества, скажу — мы выступаем за безопасность вне политических вопросов. Выступаем за безопасность детей и разъяснительную работу родителей с детьми. Во время несанкционированных митингов, очевидно создается угроза жизни и здоровью. Второй момент — мы призываем родителей общаться с детьми и объяснять все возможные последствия», — отметил он.

Чегодаев напомнил и о существовании цифрового следа — в больших городах очень много камер, и потом, по его словам, встают соответствующие вопросы со стороны комиссии по делам несовершеннолетних — многое останется в базах данных.

«Если есть желание проявлять свою активность — неважно за какое движение или партию — делать это надо в рамках закона», — подытожил он.