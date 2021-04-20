В деловой программе ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2–5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема Форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 – более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах Форума – таким образом доступ к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в записи.

Ключевым направлением деловой программы станет трек «Объединяя усилия ради развития». В рамках трека состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству, в том числе дискуссии по вопросам евразийской интеграции, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в период пандемии, рынку мировой электроэнергетики, восстановлению продовольственного рынка, устойчивости национальных систем здравоохранения.

«Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности – это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития», - отметил первый вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрей Белоусов.

Второй тематический блок деловой программы мероприятия посвящен национальным целям развития. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, формирования российского научно-технического пространства, развития финансового рынка, формирования экономики замкнутого цикла, функционирования системообразующих отраслей.

Дискуссии в рамках трека «Технологии, расширяющие горизонты» охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.

Участники деловых сессий в рамках тематического блока «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» озвучат культурные коды новой реальности, обсудят сотрудничество в международных образовательных проектах и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.