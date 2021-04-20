Восемь человек пострадали при взрыве газа в доме в Нижегородской области

При взрыве в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона и главу областного Минздрава Давида Мелика-Гусейнова.

Он рассказал, что в результате инцидента пострадали четверо взрослых и четверо детей.

По словам чиновника, первые находятся в состоянии средней тяжести. При этом у несовершеннолетних пострадавших зафиксированы «ушибы, ссадины, их состояние оценивается ближе к легкому». Собеседник агентства уточнил, что их обследуют на скрытые переломы.

«Крайне тяжелых и тяжелых пока нет», — сказал Мелик-Гусейнов.

Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, четверых детей уже госпитализировали, из-под завала также вытащили живой девочку в возрасте 2,5 месяца.

В свою очередь в ГУ МЧС России по региону заявили, что судьба одного ребенка после ЧП пока остается неизвестной.

19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша Нижегородской области случился взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Позже сообщалось, что жилой дом в поселке Маргуша полностью охвачен огнем.